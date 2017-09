06-09-2017 14:31

BMEL dedica concerto a Eduardo Lourenço

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, anunciou hoje que vai promover na sexta-feira um concerto dedicado a Eduardo Lourenço, por ocasião da entrega do prémio que tem o nome do ensaísta. O "Concerto para Eduardo Lourenço", pelo Síntese - Grupo de Música Contemporânea da Guarda, está agendado para as 21h30 e decorrerá na Sala Tempo e Poesia da BMEL. A fonte refere que o grupo Síntese dará um concerto «que viaja pelo repertório de alguns dos compositores mais significativos da música de câmara dos séculos XX e XXI, europeia e portuguesa». «Com estéticas contrastantes, ouviremos o compositor britânico Ralph Vaughn-Williams, a compositora russa Sofia Gubaidolina e os compositores portugueses João Pedro Delgado e Eduardo Luís Patriarca», acrescenta. Segundo a BMEL, o ponto alto do concerto será a estreia de uma nova obra de Patriarca, escrita especialmente para este concerto - "Auat VI [Memento]" -, sobre poemas de Gastão Cruz e Maria Teresa Horta.