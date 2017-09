06-09-2017 10:57

Ambientalistas alertam para destruição de carvalhal em Seia

Duas associações ambientalistas denunciaram hoje a destruição de um carvalhal, considerado uma «relíquia» da floresta natural, numa encosta do rio Seia, próximo da aldeia de Sameice (Seia)..

A denúncia é feita em comunicado pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza e pela ASE - Amigos da Serra da Estrela - Associação Cultural.

As associações explicam que foi detetado «o corte raso de uma vasta área de carvalhal alvarinho e negral com cerca de 10 hectares», considerando o ato «como uma conversão de mais uma relíquia» da floresta natural.

No terreno onde foi detetada a situação encontra-se um empreiteiro de aluguer de máquinas agrícolas, compra e venda de madeiras, «a cortar todos os carvalhos existentes, muitos de grande porte, e destruindo uma floresta relíquia com interesse ecológico que deveria ser conservada», esclarecem.

Segundo a Quercus e a ASE, a zona do rio Seia em causa «está fora de uma área protegida ou classificada, contudo, a mesma integra o corredor ecológico regional, pelo que foi alertado o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR e o Município de Seia para uma atuação no âmbito das suas competências»

«Os carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (habitat natural 9230 da Diretiva Habitats) são ameaçados pelo corte raso frequentemente para lenha, apesar de a madeira ter qualidade para fins mais nobres, que poderá ser valorizada», referem na nota.

A Quercus lembra que promoveu, no ano passado, uma petição para a proteção dos carvalhais, mas a reforma do atual Governo «não criou uma regulamentação específica para conservar» a floresta.