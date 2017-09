05-09-2017 18:28

Seleção feminina sub-17 vence Hungria em Gouveia

A seleção portuguesa de sub-17 de futebol feminino venceu hoje a Hungria por 2-1, num encontro particular disputado em Gouveia e que serviu de preparação para a fase de qualificação para o Europeu.

Os golos lusos foram marcados por Ana Teles (34') e Telma Encarnação (58'), enquanto pelas húngaras marcou Buzas Cata (17').

As duas equipas voltam a defrontar-se na quinta-feira, desta vez no Estádio Municipal de Seia a partir das 11 horas.