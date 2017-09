05-09-2017 17:12

Membro da CDU Covilhã morre em acidente na A23

Anabela Loureiro, membro da CDU da Covilhã e da lista à Câmara, faleceu na noite de segunda-feira, na sequência do despiste do automóvel em que seguia na A23, na zona de Abrantes. Entre os outros três ocupantes que seguiam no veículo, dois ficaram gravemente feridos (sendo um transferido de helicóptero para Lisboa) e um sofreu escoriações ligeiras. Todos estavam ligados à CDU da Covilhã e Castelo Branco. A CDU da Covilhã decidiu assim suspender a campanha para as autárquicas no concelho.