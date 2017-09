05-09-2017 16:33

Município da Covilhã quer fábrica António Estrela como imóvel de interesse público

A Câmara Municipal da Covilhã realiza sexta-feira, pelas 15 horas, uma sessão de apresentação da proposta de classificação a categoria de imóvel de interesse público da fábrica António Estrela/Júlio Afonso.

A candidatura foi promovida por uma equipa multidisciplinar, responsável pela elaboração e acompanhamento de processos de classificação do património cultural concelhio, que contou com a colaboração da APAI e da UBI. «Trata-se da valorização do único edifício que, desde meados do séc. XIX, mantém ativa a laboração ligada aos lanifícios, conservando elementos que demonstram o devir das técnicas, saberes e construções», lê-se em comunicado. É nesta fábrica que funciona atualmente um dos principais pólos culturais da Covilhã: o New Hand Lab.