05-09-2017 02:55

Eduardo Brito quer Guarda como cidade inteligente

Eduardo Brito, candidato do PS à Câmara da Guarda, apresentou esta noite o seu programa eleitoral, um documento elaborado com a participação de mais de 50 pessoas.

As linhas gerais do documento foram enunciadas pelo seu coordenador, António Gil, que destacou a proposta de transformação da Guarda em cidade inteligente com a criação de um Centro Empresarial e de uma incubadora de empresas, um Laboratório Europeu de Blockchain (tecnologia considerada a segunda fase da Internet), de um Laboratório de Agricultura Biológica em Altitude e outro dedicado ao ar puro.

O responsável revelou ainda que outra proposta consistirá na criação de uma moeda local, que denominou por “Sancho”, que só circulará na Guarda. «Será uma moeda que todos vamos ter e que nos permite gastar dinheiro aqui e não lá fora», explicou António Gil, sublinhando que o conceito de Guarda cidade inteligente é «a base do programa» eleitoral de Eduardo Brito e «o projeto ambicioso» que fará com que seja criado emprego e seja invertida «a tendência das pessoas saírem da Guarda».

O candidato socialista propõe criar também a Casa do Clima, um pavilhão multiusos e implementar um Plano Municipal de Saúde, um programa de mobilidade concelhia, museus dos jogos tradicionais, da alimentação e do ar puro, entre outras medidas. Por sua vez, Eduardo Brito afirmou que a atual maioria liderada por Álvaro Amaro «trouxe para a Guarda uma política já gasta, dos anos 80, mas também uma empresa de flores e um conjunto de especialistas em eventos e festas, bem pagos, cuja grande maioria não é da Guarda».