05-09-2017 00:13

Álvaro Amaro propõe Programa de Apoio ao Investimento e Promoção de Emprego

Álvaro Amaro, que se recandidata ao segundo mandato na presidência da Câmara da Guarda, pediu hoje uma vitória «muito forte» para concretizar projetos «desejados» pelos munícipes.

O candidato do PSD apresentou o seu programa eleitoral ao final da tarde e afirmou que cumpriu «globalmente» o prometido em 2013 e que está disponível para «cumprir uma nova missão, com uma vitória muito forte» a 1 de outubro.

Das várias propostas o atual presidente do município destacou a criação de um Programa de Apoio ao Investimento e Promoção de Emprego e de um Programa Municipal de Apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Álvaro Amaro quer também criar um Centro Tecnológico Automóvel (em parceria com o Instituto Politécnico da Guarda e com as empresas locais do setor) e um Centro Tecnológico e Interativo do Ar da Guarda.

O programa eleitoral do PSD inclui ainda propostas como a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço, da variante de ligação da rotunda dos cinco efes à Via de Cintura Externa, os passadiços do Mondego e a despoluição dos rios Diz e Noéme. Avançar com um sistema de apoio financeiro para recuperação de edifícios privados degradados no centro histórico, requalificar a Praça Velha, construir um Centro Náutico de Lazer na barragem do Caldeirão e o denominado Quarteirão das Artes - Museu e Centro de Arte Contemporânea, são outras das propostas apresentadas por Álvaro Amaro.