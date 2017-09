04-09-2017 12:17

Sapador florestal detido por causa de incêndio na Erada

Um sapador florestal foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) esta madrugada por suspeitas de ter ateado o fogo que deflagrou ontem à tarde na freguesia da Erada (Covilhã).

O indivíduo vai ser presente esta tarde a um juiz. O incêndio já foi dominado e está em fase de resolução, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No local estão 278 operacionais, 77 viaturas e três meios aéreos. Esta manhã a ANPC tinha dado como extintos de madrugada os incêndios que lavravam desde a noite de domingo no concelho da Azambuja (Lisboa) e o de Figueira de Castelo Rodrigo, que foi dado como dominado às 5h08, permanecendo no terreno 157 operacionais e 48 veículos.