03-09-2017 22:57

Reforçados meios de combate ao fogo na Covilhã

Com o cair da noite o combate ao incêndio que esta tarde (16h47) deflagrou na Erada (Covilhã) deixou de ter o apoio de 11 meios aéreos, no entanto, segundo adiantou a Proteção Civil, houve um reforço de outros meios ao princípio da noite e «tomadas as devidas precauções para para não ser necessária a evacuação de habitações».

Ainda segundo a mesma fonte, este incêndio tem apenas uma frente ativa, e os bombeiros «estão a fazer todos os esforços para que seja dominada o mais rápido possível». Durante a tarde o fogo avançou para a freguesia do Paul. Às 22h50 estavam no combate às chamas 316 operacionais, apoiados por 96 meios terrestres.

Sobre outros focos de incêndio atualmente ativos, a Proteção Civil indicou que lavra um na freguesia do Açude da Campa, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, que mobiliza 161 operacionais e 48 veículos.