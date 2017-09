03-09-2017 21:59

299 operacionais combatem fogo na Erada (Covilhã)

299 bombeiros estão a combater um fogo numa zona florestal na Erada (Covilhã) com o apoio de 88 veículos.

O incêndio teve início pelas 16h47, de acordo com informação do site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).