03-09-2017 21:19

Equipas do distrito da Guarda eliminadas da Taça de Portugal

As equipas do Sp. Sabugal, Fornos de Algodres e Figueirense foram hoje eliminadas da Taça de Portugal.

Esta tarde, em jogos da primeira eliminatória, os raianos perderam 3-2 no terreno da Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, e os fornenses foram derrotados 4-1 em Vildemoinhos.

Por sua vez, o Figueirense perdeu em casa com o Mortágua, também do Campeonato de Portugal, por 5-1.