03-09-2017 18:10

Sp. Covilhã concede empate com dois autogolos

O Sp. Covilhã acertou hoje o calendário da IIª Liga ao jogar, em Oliveira de Azeméis, a partida da quarta jornada que tinha sido adiada.

Frente à Oliveirense, os serranos estiveram a ganhar por 2-0, com golos de Joel (37') e de Diarra (53'), até bem perto do final.

Mas os locais tiveram a sorte do seu lado e, aos 87', o covilhanense Djikené marcou na própria baliza. Já em tempo de compensação, aos 94', foi Joel que fez autogolo ao desviar um remate de um adversário e deu "de bandeja" um ponto à Oliveirense.