03-09-2017 11:55

Fornos, Sabugal e Figueirense jogam primeira eliminatória da Taça de Portugal

Joga-se esta tarde a primeira eliminatória da Taça de Portugal com três equipas do distrito da Guarda.

O campeão distrital Fornos de Algodres vai defrontar o Vildemoinhos no reduto da equipa de Viseu. Já o Sp. Sabugal, vencedor da Taça de Honra da AF Guarda e segundo classificado do Distrital da Iª Divisão, joga em São João da Madeira contra a Sanjoanense e o Ginásio Figueirense, finalista derrotado da Taça de Honra, recebe o Mortágua.

Os três representantes do distrito estão integrados na série D da Taça. A prova rainha do futebol português vai arrancar com 120 clubes envolvidos: 70 do Campeonato de Portugal e 41 dos distritais. As equipas da IIª Liga vão entrar em competição na segunda ronda e as da Iª Liga na terceira.