01-09-2017 19:12

Pianista Rodrigo Pinheiro a solo no Fundão

O pianista Rodrigo Pinheiro atua a solo esta noite (21h30), n' A Moagem, no Fundão.

O concerto, com entrada gratuita, é o resultado de uma residência que o músico realizou esta semana naquele espaço cultural com vista à gravação do seu primeiro disco a solo.

Natural da Covilhã, Rodrigo Pinheiro tem uma «abordagem intuitiva» da improvisação e exploração tímbrica do piano e utiliza técnicas extensivas. «A sua música caracteriza-se pela energia, polirritmia e contrastes, tendo para isso contribuído os vários workshops de improvisação e composição em que participou com músicos como Carlos Zíngaro, Peter Kowald, Gunther Muller e Patrick Brennan», adianta a produção em comunicado.

Em 2010, juntamente com Hernâni Faustino e Gabriel Ferrandini, formou o RED trio, que tem sido o seu principal projeto nos últimos anos, com oito álbuns editados. É também membro do quarteto Clocks & Clouds.