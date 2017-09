01-09-2017 18:01

Arte contemporânea portuguesa no Museu Abel Manta

O Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, em Gouveia, acolhe até 10 de setembro a exposição de pintura alusiva à sétima edição do Prémio Abel Manta.

O júri do galardão selecionou 14 obras de dez pintores, tendo concorrido 60 artistas com 84 pinturas. Para ver nesta mostra estão Alexandre Coxo (vencedor do prémio este ano), Ana Ferreira, Orquídia Castro Silva, Ana Pais Oliveira, Susana Chasse, Catarina Machado, Ivone Maurício Pereira, Frederico Ramires, Arménio Diniz dos Santos e Maria de Lourdes Pinto.