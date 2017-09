01-09-2017 16:20

Expansão das áreas empresariais do Fundão, Sabugal e Trancoso apoiada

Os municípios do Fundão, Sabugal e Trancoso vão ser apoiados pelo Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 para a criação e expansão das suas áreas empresariais.

Aprovados no início de agosto, são três dos 36 projetos para atração de empresas e de investimentos que receberam luz verde da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e envolvem um investimento de cerca de 100 milhões de euros.

O Centro 2020 vai comparticipar as obras previstas com cerca de 39 milhões de euros, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). No Fundão, a autarquia candidatou a “Operação de Acolhimento Empresarial” com um investimento total de mais de 3,2 milhões de euros.

O projeto assegurou um apoio de 339.662 euros. No Sabugal, o município vai expandir a zona de localização empresarial da sede do concelho e criar um ecoparque empresarial. O empreendimento implica mais de 1,6 milhões de euros de investimento e garantiu um apoio de cerca de 896.118 euros.

Em Trancoso, foi aprovado o INOVCAST, um projeto de inovação e acolhimento empresarial orçado em 914.404 euros que obteve 627.290 euros de financiamento. Neste caso, a Câmara pretende alargar a zona empresarial da “cidade de Bandarra” para disponibilizar mais 15 lotes a potenciais investidores.