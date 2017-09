01-09-2017 10:52

Nova escola de hotelaria avança na Covilhã

O Município da Covilhã, em parceria com o Turismo de Portugal, o Turismo do Centro, a Associação Empresarial da Beira Baixa e a AHRESP – Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal, vai avançar com uma nova escola de hotelaria, já a partir do próximo mês de outubro. A nova escola de hotelaria irá funcionar nas instalações da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), no Parque Industrial do Tortosendo.

Para Vitor Pereira, presidente da Câmara da Covilhã, "esta escola vem colmatar uma lacuna no concelho da Covilhã e na região no que diz respeito a formação e qualificação dos agentes do sector do turismo contribuindo para aumentar a qualidade da oferta turística". Assim, o projeto arranca em outubro para 50 formandos que, para já, terão a possibilidade de frequentar dois cursos de nível 5 em Cozinha/Restauração e Turismo de Ar Livre. O Presidente da Câmara da Covilhã recordou, na sessão de apresentação da nova escola, que “a Covilhã lidera em dormidas hoteleiras na região”.

Os interessados (formandos/formadores) poderão remeter as candidaturas para comunicacao@cm-covilha.pt.