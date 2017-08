31-08-2017 15:35

Funcionários de empresa municipal de Trancoso integrados nos quadros da Câmara

A Câmara de Trancoso assinou, no passado dia 17, os contratos de trabalho com 52 funcionários da extinta empresa municipal Trancoso Eventos, Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer (TEGEC).

Os funcionários vão ser integrados no quadro da autarquia na sequência de um procedimento concursal para a ocupação dos postos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. «Estas pessoas veem desta forma a sua situação profissional resolvida, através do vínculo profissional que assegurará, aos próprios, a estabilidade laboral pretendida e, ao município, a garantia da qualidade na execução/realização da sua longa e diversificada lista de eventos», refere a Câmara em comunicado. Extinta no final de 2015, a TEGEC

geria as piscinas municipais, o pavilhão multiusos, a biblioteca municipal, o Centro Cultural Miguel Madeira (em Vila Franca das Naves), o Centro Cultural de Trancoso, a central de camionagem e a residência de estudantes. Equipamentos que já estão sob a alçada do município.