31-08-2017 14:26

Desenvolvimento e coesão territorial debatidos esta tarde em Celorico da Beira

A candidatura da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO promove esta tarde (15 horas), em Celorico da Beira, a sétima sessão do ciclo de Conferências da Estrela.

A iniciativa decorre no auditório do castelo e tem como tema o “Desenvolvimento e Coesão Territorial”. Segundo a organização, o objetivo é refletir sobre a importância da classificação do Geopark Estrela Mundial da UNESCO para o desenvolvimento dos nove municípios que integram a candidatura e para o fomento da sua coesão territorial.