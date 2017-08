31-08-2017 13:54

Descida ao Vale do Côa

No próximo sábado, dia 2 de Setembro, o Município de Pinhel promove mais uma "descida ao Vale do Côa", desta vez pelas proximidades de Cidadelhe. É um percurso de dificuldade elevada, com o número de participantes limitado a 30. As inscrições devem ser efectuadas na Loja do Munícipe e são obrigatórias.