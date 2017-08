30-08-2017 19:12

Câmara de Seia diz que jogo da "morte do galo" é feito com um ovo

A Câmara de Seia esclareceu hoje que a "morte do galo", denunciada segunda-feira pelo PAN - Pessoas-Animais-Natureza como uma prática de maus-tratos a animais, consiste em partir um ovo com um pau, sendo o galo o prémio.

«A prática denunciada pelo PAN é, na realidade, uma tradição que consiste em partir um ovo com um pau, de olhos vendados, sendo o galo (vivo) o prémio para quem conseguir tal proeza», refere a autarquia de Seia em comunicado hoje enviado a O INTERIOR.

O município comprova a tradição da aldeia de Várzea de Meruje com o envio de um vídeo onde se vê um jogador, de olhos vendados, a tentar acertar com um pau num ovo que está colocado no solo.