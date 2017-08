28-08-2017 15:30

Reabertura do balcão da CGD em Almeida para breve

O balcão de Almeida da Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai reabrir em breve com um colaborador e, mais tarde, passará para as instalações da autarquia, disse hoje à agência Lusa o vice-presidente da autarquia. Segundo Alberto Morgado a reabertura das instalações será efetuada "brevemente", sem adiantar datas. O autarca explicou hoje à Lusa que o município assinou um protocolo com a CGD, na terça-feira, que "permite alargar as respostas dos serviços bancários às instituições públicas, aos privados e às empresas, ainda que mantendo-se a extinção do código 0057 [correspondente] à ex-agência de Almeida".

"Conseguimos, também, com esse protocolo, manter presença humana diária e permanentemente" nas instalações da CGD que atualmente apenas possuem atendimento automático, apoiado por uma funcionária, acrescentou.

O vice-presidente da autarquia disse que por parte do banco foi também garantido "que a colaboradora em funções passará a exercer a sua atividade nas atuais instalações da CGD, ainda que provisoriamente, uma vez que o protocolo contempla uma solução acordada entre as partes e as [futuras] instalações da Caixa serem concebidas nas instalações da Câmara Municipal de Almeida". "Os clientes da ex-agência [de Almeida] serão informados do alargamento e das condições na prestação dos serviços bancários", rematou.

Segundo Alberto Morgado, "aquilo que inicialmente estava previsto, que era transitoriamente existir presença humana e atendimento em área automática, passou a ser [em breve] atendimento presencial permanente, indo ao encontro das necessidades das repartições públicas, dos particulares e das empresas, uma vez que se trata de uma sede de concelho". O autarca explicou que o antigo balcão da CGD de Almeida, onde estão serviços automáticos, "não operacionaliza todas as opções, mas passará a operacionalizar, no mais curto espaço possível de tempo". Indicou que ali vão passar a "ser feitos todos os atos bancários, exceto o serviço de caixa/tesouraria presencial".