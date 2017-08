28-08-2017 12:13

Mesquita Nunes defende nova política florestal na Covilhã

O CDS/PP da Covilhã promove desafio para uma nova política florestal no concelho. Adolfo Mesquita Nunes apresentou em conferência de imprensa repto aos demais candidatos à câmara municipal da Covilhã no sentido de congregarem esforços para promoverem uma política florestal comum. A proposta do candidato do CDS/PP considera que a prevenção e combate dos fogos florestais, a reflorestação e planos de contingência devem ficar de fora do combate político