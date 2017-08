28-08-2017 11:11

O CIne Eco vai envolver toda região das Beiras e Serra da Estrela

O festival internacional de cinema de ambiente da Serra da Estrela vai passar a ser realizado nos 15 municípios que integram a comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. A CIM promoveu uma candidatura, entretanto já aprovada, de um milhão e 300 mil euros, tendo em vista a dinamização do projecto “cultura em rede”, que pretende contribuir para a dinamização dos centros históricos dos 15 concelhos entre 2018 e 2020 mas já este ano o “Cine Eco” vai ter algumas actividades descentralizadas.

A vigésima terceira edição do festival vai decorrer em Seia entre 14 e 21 de Outubro e já vai ser possível constatar o envolvimento dos restantes municípios que integram a CIM, nomeadamente com a indicação um jovem de cada concelho para integrar o júri da juventude.