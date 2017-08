26-08-2017 11:48

Andreia Crespo e Samuel Barata na Universíada de Taipé

A guardense Andreia Crespo e o covilhanense Samuel Barata integram a comitiva portuguesa que está a participar em Taipé (Taiwan) na Universíada, a maior competição multidesportiva do mundo universitário que decorre até ao final do mês.

A delegação lusa é composta por 65 atletas de onze modalidades. Natural de Vila Fernando (Guarda), Andreia Crespo é especialista nos 400 metros barreiras. A jovem é atleta do Sporting e estudante de Medicina Dentária na Universidade de Lisboa.

Da mesma universidade vem Samuel Barata, atleta do Benfica, que está a tirar o mestrado em Química. O jovem com raízes familiares na Bouça (Covilhã) conseguiu em maio passado a melhor marca nacional dos 10 mil metros, com o tempo de 28m40s19’, batendo um recorde de 2012.

O feito foi obtido em Londres, onde Samuel Barata pulverizou o seu melhor registo pessoal nesta distância em mais de 47 segundos.