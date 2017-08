26-08-2017 10:58

VIIº Encontro de Pastores em Alpedrinha

Está a decorrer em Apedrinha (Fundão) o VII Encontro de Pastores.

A chegada dos pastores aconteceu pelas 10 horas, tendo sido recebidos pelo presidente da Junta de Freguesia, seguindo-se a abertura da exposição “Sons do Rebanho”, de Gil Cabecinha e d’Alpetratínia.

A parte da manhã será ainda ocupada pelo IV “Cãocurso da Serra” - mostra de cães da Serra da Estrela – e por um atelier de pastorinhos, orientado por João Silvino e Mabília Diamantino. Para as 13 horas está agendado um almoço em que o principal ingrediente será a chanfana, confecionada pelos pastores, aliada a animação.

O programa conta ainda com uma performance sonora de João Roxo, conversas com pastores “Vivências Pastoris” e um concurso onde se decidirá qual o pastor e o mini pastor melhor trajado. O dia termina por volta das 18 horas com um lanche e um espetáculo a cargo do grupo “Zabumbas de Alpedrinha”.

Este evento é organizado pela Câmara Municipal do Fundão, Junta de Freguesia de Alpedrinha e d’ Alpetratínia, com o apoio de Zabumbas de Alpedrinha e Gil Cabecinha Cruz.