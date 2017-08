25-08-2017 20:15

António Costa na Guarda dia 17 para apoiar O PS

O secretario-geral do Partido Socialista, António Costa, vai ser o dirigente nacionsl a presidir ao primeiro comício de Eduardo Brito na Guarda. O líder do PS irá estar no primeiro ato de campanha da candidatura socialista à Câmara da Guarda, a decorrer no Jardim José de Lemos, durante a tarde do dia 17 de setembro. O também primeiro-ministro, que nesta visita à Guarda estará apenas na qualidade de dirigente socialista, deverá acompanhar os candidatos do PS na visita que deverão fazer à Feira Farta, que irá ocorrer nesse fim de semana. Para Eduardo Brito esse dia será determinante para a candidatura "dar um salto e assegurar um novo caminho para a Guarda".