24-08-2017 08:51

Incêndio ativo no Seixo Amarelo e dominado na Lageosa do Mondego

O incêndio que consumia mato em Celorico da Beira foi dominado durante a noite, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

As chamas foram controladas pelas 4h45, encontrando-se atualmente no terreno 120 homens apoiados por 41 veículos, segundo o site da ANPC às 8h45.

Já o fogo que começou ontem em Fernão Joanes (Guarda) continua ativo com duas frentes, mas na encosta do Seixo Amarelo. Estão no terreno 232 operacionais, apoiados por 62 viaturas.

Este incêndio obrigou ao corte da EN18-1, entre o quilómetro 4 e o 12, na localidade de Vale Estrela, no concelho da Guarda.