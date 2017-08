23-08-2017 22:31

Incêndios continuam ativos na Guarda e Lageosa do Mondego

Uma bombeira da Guarda ficou hoje ferida sem gravidade no combate ao incêndio de Fernão Joanes, naquele concelho, confirmou o comandante da corporação.

Paulo Sequeira adiantou que a a jovem voluntária sofreu queimaduras nos membros inferiores e esteve exposta à inalação de fumos. A operacional foi transportada para as Urgências do Hospital Sousa Martins, na cidade, e já teve alta.

No combate às chamas sofrerem ainda ferimentos ligeiros um bombeiro de Famalicão da Serra e um civil quando manobrava uma motobomba, acrescentou o responsável.

Pelas 22h15 horas, o incêndio avançava com duas frentes para a localidade de Seixo Amarelo. No terreno continuam 195 operacionais e 59 veículos, segundo o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Por sua vez, o fogo iniciado na zona da freguesia de Lageosa do Mondego (Celorico da Beira) e que durante a tarde progrediu para o concelho da Guarda mobilizava 152 operacionais e 46 viaturas.

Atualmente, o incêndio tem três frentes ativas e estão cortadas ao trânsito a EN16 entre o Porto da Carne (Guarda) e Açores (Celorico da Beira) e o antigo troço do IP5 entre Açores e o Alvendre (Guarda).