23-08-2017 18:24

IP5 cortado entre o Porto da Carne e o Alvendre devido a fogo

O troço do antigo IP5 entre Porto da Carne e Alvendre, no concelho da Guarda, está cortado ao trânsito devido a um incêndio.

A estrada foi encerrada pelas 17 horas, confirmou fonte do Comando Territorial da GNR devido ao fogo que lavra na Lageosa do Mondego (Celorico da Beira) desde as 14h31. «O fogo está a progredir e pode vir a haver necessidade de se cortar também a A25 – a autoestrada que liga Aveiro a Vilar Formoso», admitiu a fonte.

A sul da Guarda, 159 bombeiros, apoiados por 43 viaturas e três meios aéreos continuam a combater o incêndio florestal que deflagrou na freguesia de Fernão Joanes, segundo a página na internet da Proteção Civil. As autoridades fecharam ao trânsito a EN18-1, entre Vale de Estrela e o alto de Famalicão, devido à progressão das chamas, mas já se circula novamente.

Em Moimentinha (Trancoso), há 56 operacionais no terreno a combater um fogo que teve início pelas 17h09 e está em fase de resolução, segundo o site da ANPC.