23-08-2017 18:04

Noite solidária no TeatroAgosto para ajudar à reflorestação da Gardunha

A organização do TeatroAgosto - Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre, no Fundão, decidiu dedicar esta noite a uma ação de recolha de fundos para ajudar à reflorestação e revitalização da Serra da Gardunha.

Por isso, os espetadores vão poder decidir sobre o valor do seu contributo. Segundo a ESTE, esta é «a forma de contribuir para a revitalização deste nosso património natural» e como ainda não existem projetos ou instituições identificadas, a receita desta noite solidária reverterá mais tarde para iniciativas a anunciar oportunamente.