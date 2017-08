23-08-2017 14:40

Fogo consome mato em Fernão Joanes (Guarda)

62 operacionais estão a combater um incêndio em zona de mato na freguesia de Fernão Joanes (Guarda).

Os homens contam com o apoio de 12 veículos e dois meios aéreos. O fogo teve início pelas 13h44. Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), as chamas deflagraram também na Lageosa do Mondego (Celorico da Beira), pelas 14h31, onde 27 bombeiros, seis viaturas e um meio aéreo tentam controlar o foco de incêndio que está progredir em zona de mato.