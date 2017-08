23-08-2017 12:56

Homem detido na Covilhã por abuso sexual de crianças, atos sexuais com adolescentes e pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, na Covilhã, de um homem por suspeita da prática continuada de crimes contra a autodeterminação sexual de menor de 14 anos.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o indivíduo terá alegadamente praticado crimes de abuso sexual de crianças, de atos sexuais com adolescentes e pornografia de menores desde «há aproximadamente um ano».

«Os factos imputados ao detido são reveladores de uma persistente insistência telefónica da sua parte para a marcação de encontros físicos com a vítima, no decurso de alguns dos quais vieram a ocorrer parte dos atos em investigação», acrescenta a PJ. O suspeito de 39 anos, já condenado por ofensas à integridade física, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.