23-08-2017 12:08

Câmara de Manteigas apoia aquisição de medicamentos

O município de Manteigas aprovou a concessão de um apoio financeiro à aquisição de medicamentos que se destina a ajudar os munícipes com menores recursos económicos.

Esta medida baseia-se no reconhecimento do custo financeiro representado pela aquisição de medicamentos para os munícipes em situação de carência económica e/ou portadores de doenças crónicas.

A atribuição do apoio financeiro a residentes no concelho, que se encontrem em situação de comprovada carência económica, incide «na parte não comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde e/ou outro subsistema de saúde, e tem como limite 120 euros por ano e por beneficiário e uma validade de 12 meses», adianta o município em comunicado.

As condições de acesso, a formalização da candidatura e o processo de atribuição podem ser consultados no regulamento dos Apoios Sociais e Incentivos à Fixação de Pessoas e Famílias (capítulo V), disponível online no portal do município de Manteigas.