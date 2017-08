23-08-2017 11:17

Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela já começou em Seia

Decorre até sábado, em Seia, a terceira edição do Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela (FICSE) que conta com a participação de 49 cantores de 17 países.

Os concorrentes vêm da Arménia, Azerbaijão, Brasil, Bulgária, Chile, China, Croácia, Estónia, Itália, Lituânia, Malta, Moldávia, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia e Suíça e vão prestar provas perante um júri constituído por personalidades de relevo do mundo da música.

O festival termina sábado com uma gala/concerto no Cineteatro da Casa Municipal da Cultural (21h30), onde será conhecido o vencedor do “Grand Prix”, o principal galardão do evento com um prémio monetário de 1.000 euros. Nessa noite serão igualmente divulgados os premiados dos três escalões a concurso, sendo que o primeiro recebe 300 euros, o segundo 200 euros e o terceiro 100 euros.

O festival é promovido pela Câmara de Seia, com o apoio da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e do Turismo do Centro Portugal.