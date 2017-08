22-08-2017 19:15

Conta solidária para apoiar pessoas afetadas pelo incêndio na Serra da Gardunha

A Caixa de Crédito Agrícola, com o apoio da Agência Gardunha 21 e do município do Fundão, criou uma conta solidária para apoiar as vítimas do incêndio.

A conta foi dotada com uma verba inicial de 10 mil euros e o valor angariado destina-se à reparação de danos com impacto direto na economia familiar das vítimas e serviços básicos, subsistência imediata de explorações agropecuárias ou outras atividades económicas e reposição de equipamentos dos bombeiros ou da Proteção Civil, adiantou a autarquia. Os interessados poderão contribuir através do IBAN PT50 0045 4020 4029 1377 3083 4.