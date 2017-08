22-08-2017 17:58

EDP investe 9,5 milhões de euros em nova subestação de rede elétrica

A nova subestação e as novas linhas elétricas de alta e média tensão da EDP - Energias de Portugal que vão servir o concelho da Guarda estarão em pleno funcionamento antes do final do ano, foi hoje anunciado. Trata-se de um investimento global de 9,5 milhões de euros, sendo que a subestação construída em Casal de Cinza corresponde a um investimento de 2,5 milhões de euros e o da rede elétrica de sete milhões de euros (construção de 34 quilómetros de linhas de alta tensão e 12 quilómetros de linhas de média tensão). A estrutura já está em serviço, prevendo-se o funcionamento pleno em breve. O estabelecimento da ligação definitiva está previsto para outubro/novembro de 2017.