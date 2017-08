22-08-2017 10:56

CDU candidata Flávio Sanches da Silva no Sabugal

Flávio Sanches da Silva é o candidato da CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) à presidência da Câmara do Sabugal. O candidato, natural de Aldeia Velha, com 64 anos, foi técnico sénior dos CTT durante 35 anos e membro da Comissão de Trabalhadores dos CTT, da qual foi coordenador durante 16 anos. Flávio Sanches da Silva foi também presidente da mesa do Plenário do SNTCT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações e membro do Organismo de Direção do Setor das Comunicações, Águas e Energia do PCP. Em nota, a CDU refere também que candidata à Assembleia Municipal do Sabugal o relojoeiro João Carlos Taborda Manata, de 58 anos, membro da Comissão Concelhia do PCP do Sabugal e deputado na Assembleia Municipal pela CDU.