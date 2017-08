22-08-2017 09:44

Incêndio na Covilhã dominado

Depois de ter sido dado como dominado na noite de domingo, com apenas pequenos focos de incêndio, o fogo que no passado sábado deflagrou na Covilhã ontem à tarde voltou a estar ativo. Reacendimentos na zona das Penhas da Saúde dificultaram o trabalho dos bombeiros e levaram novamente ao corte da EN 339. «Foi um reacendimento em mato rasteiro, nas Penhas da Saúde, mas já está extinto», disse ontem Vítor Pereira em declarações por telefone à agência Lusa. Neste momento o fogo está dominado e em fase de resolução. De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no terreno estavam ainda, às 09h43, 360 bombeiros, 101 meios terrestres e dois meios aéreos.