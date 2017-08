21-08-2017 15:45

Incêndio na Covilhã de novo em curso devido a reacendimentos

Depois de ter sido dado como dominado ontem à noite, com apenas pequenos focos de incêndio, o fogo que no passado sábado deflagrou na Covilhã está novamente ativo, segundo a página da Proteção Civil. Reacendimentos na zona das Penhas da Saúde dificultam o trabalho dos bombeiros, estando neste momento no terreno 404 homens, apoiados por 112 meios terrestres e três aéreos. A EN 339, está de novo cortada.