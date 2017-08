21-08-2017 10:47

Belmonte estreia hoje rede pública de transportes coletivos

A Câmara de Belmonte e a Transdev apresentam hoje a rede pública de transportes coletivos do concelho.

A parceria implica um investimento de 60 mil euros e a criação de quatro circuitos semanais, com partidas de Gaia, Maçaínhas, Inguias e Monte do Bispo e chegada à sede de concelho. Os bilhetes do Belmonte SIM (Soluções Integradas de Mobilidade) custam 0,50 euros por viagem entre as freguesias e a sede de concelho e de 0,20 euros para as deslocações no interior de Belmonte.