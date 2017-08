20-08-2017 22:17

Incêndio da Covilhã em fase de resolução

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) o incêndio que deflagrou na tarde de sábado na Covilhã está dominado. Ainda assim, às 21h30, encontravam-se no terreno 364 operacionais, apoiados por 118 veículos e dois meios aéreos. Este incêndio chegou a ameaçar povoações e levou também ao corte da Estrada Municipal 508, na zona de Cortes do Meio, que entretanto já reabriu. Quanto às 15 pessoas que foram retiradas da aldeia de Casal da Serra, o presidente da Câmara da Covilhã explicou que eram "pessoas que estavam mais fragilizadas", nomeadamente com "problemas de isolamento, mobilidade ou de saúde". "Entretanto já regressaram às suas casas", sublinhou o autarca. Quanto ao parque de campismo de Pião, de onde foram retiradas 80 pessoas, também "já está a ser novamente ocupado".