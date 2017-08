20-08-2017 20:14

Fornos de Algodres perde na estreia no Campeonato de Portugal

A AD Fornos de Algodres, campeão distrital da Guarda, perdeu hoje no arranque da série C do Campeonato de Portugal de futebol.

Os fornenses deslocaram-se ao campo do Mortágua e foram derrotados por 1-0. Na segunda jornada, agendada para dia 27, a equipa do distrito da Guarda recebe o Gafanha.