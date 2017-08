20-08-2017 16:37

Militares e bombeiros de Espanha ajudam a combater incêndio na Covilhã

O incêndio que deflagrou ontem na Covilhã, e que nas últimas horas tem avançado violentamente em três frentes ativas, está a ser combatido por militares de Espanha e também alguns bombeiros do país vizinho que estão na zona de Cortes do Meio a ajudar a combater as chamas.