20-08-2017 13:08

Hospital da Guarda promove recolha de sangue

O Hospital Sousa Martins vai promover amanhã mais uma recolha de sangue e medula óssea. Trata-se de uma iniciativa que acontece todas as terceiras segundas-feiras de cada mês, entre as 15 e as 19 horas. Os interessados devem dirigir-se à sala de espera do Serviço de Imagiologia, no pavilhão novo, sendo depois acompanhados por uma equipa multidisciplinar. O Conselho de Administração da ULS da Guarda assegura o estacionamento gratuito no parque subterrâneo do hospital a todos os dadores de sangue que fizerem prova disso.