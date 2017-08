20-08-2017 12:26

TeatroAgosto no Fundão até dia 27

A XIIIª edição do TeatroAgosto – Festival Internacional de Teatro ao Ar Livre começou sexta-feira no Fundão, numa organização da companhia ESTE. Até dia 27 serão apresentadas dezassete peças, dois espetáculos musicais apresentados por dez grupos de teatro e dois de música e terá ainda lugar a IIIª mostra de curtas-metragens “Os Filmes da UBI”. Este ano a participação internacional será garantida por companhias provenientes do Brasil (Teatro & Cidade e Circo no Ato), de Espanha (Asaco Producciones e Quico Cadaval), a que se juntam mais grupos portugueses (Este, Trincamatraca, Ovo Alado e Ajidanha).