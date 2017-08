20-08-2017 11:38

Feira de São Bartolomeu termina hoje com habitual Festival de Folclore

Com séculos de história, a Feira de São Bartolomeu, em Trancoso, é considerada uma montra privilegiada das atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão. O certame termina hoje com o habitual Festival de Folclore, que contará com a atuação de seis grupos. Terá ainda lugar uma feira e mostra de gado, que será «uma homenagem» aos criadores e agricultores do concelho, destacou o edil.