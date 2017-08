19-08-2017 18:20

Sp. Covilhã vence V. Guimarães B por 2-1

O Sporting da Covilhã venceu em casa, esta tarde, o Vitória de Guimarães por 2-1. Nos primeiros 45 minutos não houve golos, embora os serranos tenham criado quatro oportunidades de golo. Na segunda parte o Sporting da Covilhã manteve a tendência ofensiva que já tinha evidenciado na primeira parte, mas o marcador continuava a apontar 0-0. Aos 58 minutos o Vitória ficou reduzido a dez elementos por duplo amarelo a Nikolaesh. Foi aos 81 que se deu o primeiro golo, a favor do Vitória. Contra a corrente do jogo, Correia ganhou a posse de bola, correu em direção à baliza de Igor, rematou à barra, mas a bola bateu em Haman e entrou na baliza. Ainda se reclamou fora de jogo, mas a equipa de arbitragem nada assinalou. O jogador Hudson foi quem "salvou" o Sp. Covilhã tendo marcado os dois golos a favor da equipa, um aos 85 minutos e outro já no prolongamento.