19-08-2017 17:18

D.A.M.A vão hoje dar música a Trancoso

Trancoso é palco de mais uma edição da secular feira de São Bartolomeu. Até amanhã há cerca de 150 expositores de atividades económicas, serviços, artesanato, gastronomia e diversão para visitar no pavilhão multiusos e no campo da feira. Em termos musicais, já passaram pelo palco Ana Moura, Xutos & Pontapés, Ana Malhoa, Chave d’Ouro e Anselmo Ralph, entre outros. Hoje a noite estará a cargo dos D.A.M.A e o certame termina amanhã com o habitual Festival de Folclore, que contará com a atuação de seis grupos. Nesse dia terá ainda lugar uma feira e mostra de gado, que será «uma homenagem» aos criadores e agricultores do concelho, destacou o edil.A