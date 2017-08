19-08-2017 15:05

Beira Interior vai ter três novas ambulâncias do INEM

O INEM iniciou a renovação da sua frota automóvel com a substituição de 41 ambulâncias até ao final do ano, as quais serão pela primeira vez adquiridas pelos bombeiros, embora pagas pelo instituto.

Três dos novos veículos serão entregues na Beira Interior, fincando nas corporações de bombeiros voluntários do Fundão, de Belmonte e Celorico da Beira. A meta é a renovação de 300 veículos até 2021, a um ritmo de 75 ambulâncias por ano e o objetivo é melhorar as condições de operacionalidade do Sistema Integrado de Emergência Médica. As novas ambulâncias do INEM terão também uma nova imagem. O amarelo vai continuar a ser a cor dominante, como recomendam as normas europeias, mas as novas viaturas vão ter a traseira vermelha e a palavra “bombeiros” inscrita na lateral. É uma ambição antiga dos bombeiros, agora concretizada por força da renovação da frota de Postos de Emergência Médica (PEM). Segundo o INEM, a mudança na imagem permite realçar o importante contributo que os bombeiros desempenham no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica, assegurando uma parte muito significativa dos serviços de emergência médica pré-hospitalar.